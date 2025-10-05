پخش زنده
مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) گفت: اسناد مناقصه عمومی دو طرح حفاری اکتشافی در استانهای فارس و کرمان تا پایان مهر ۱۴۰۴ بازگشایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) فرشاد ژولیده سر گفت: فراخوان مناقصه برای انجام ۱۰ هزار متر عملیات حفاری مغزهگیری در محدودههای اکتشافی استان فارس و ۵ هزار متر حفاری در محدودههای اکتشافی ایمیدرو در استان کرمان، روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شده و مهلت دریافت اسناد مناقصه به پایان رسیده است.
وی گفت: مهلت ارائه پیشنهادها تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ است و جلسه بازگشایی پاکات اسناد صبح روز یکشنبه ۲۷ مهر برگزار میشود. بررسی و ارزیابی پیشنهادها حدود یک ماه به طول خواهد انجامید و پس از تعیین برندگان، ابلاغ جهت اجرا صادر خواهد شد.
مدیر اکتشاف ایمپاسکو افزود: مدت زمان اجرای عملیات حفاری در این محدودهها کمتر از ۶ ماه پیشبینی شده است.
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بهعنوان بازوی اجرایی ایمیدرو در بخش معدن، مسئول برگزاری این فراخوانهای اکتشافی است.