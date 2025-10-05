حزبالله لبنان با صدور بیانیهای تاکید کرد: از موضعگیری جنبش حماس که پس از مشورت و هماهنگی با دیگر گروههای مقاومت فلسطین در مورد طرح ترامپ اتخاذ شد، حمایت و پشتیبانی میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حزب الله لبنان با صدور بیانیهای تاکید کرد از موضعگیری جنبش حماس که پس از مشورت و هماهنگی با دیگر گروههای مقاومت فلسطین در مورد طرح ترامپ اتخاذ شد، حمایت و پشتیبانی می کند. در این بیانیه آمده است؛ این موضع گیری که خواستار توقف تجاوزات است، تاکیدی بر تعهد به اصول ثابت مسئله فلسطین و سلب نشدن حقوق ملت فلسطین است.