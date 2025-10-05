حمایت حزب‌الله از پاسخ حماس به طرح صلح غزه

حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: از موضع‌گیری جنبش حماس که پس از مشورت و هماهنگی با دیگر گروه‌های مقاومت فلسطین در مورد طرح ترامپ اتخاذ شد، حمایت و پشتیبانی می‌کند.