مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق گفت: در فصل سرد اگر محدودیتی در حوزه سوخت نیروگاهی نداشته باشیم، میتوان گفت که هیچ محدودیتی در برق نیز نخواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما عبدالامیر یاقوتی، با اشاره به کاهش محسوس مصرف برق در ماههای غیرگرم سال اظهار کرد: «در فصول سرد، مصرف برق معمولاً بین ۴۵ تا ۵۵ درصد کاهش مییابد و از نظر ظرفیت تولید و شبکه انتقال، مشکلی برای تأمین نیاز مصرفکنندگان وجود ندارد.»
او در ادامه افزود: «البته باید توجه داشت که بخش عمده سوخت نیروگاهها در این ایام از گاز و گازوئیل تأمین میشود و این موضوع به حوزه انرژی و سوخت کشور مرتبط است؛ از اینرو، پایداری تأمین سوخت نقش تعیینکنندهای در حفظ تداوم تولید برق دارد.»
یاقوتی با قدردانی از همکاری دستگاههای مسئول در بخش پالایش، انتقال گاز و فرآوردههای نفتی گفت: «اگرچه هماهنگی مناسبی در این حوزهها وجود دارد، اما مصرف بالای انرژی در زمستان و عدم رعایت الگوی بهینه مصرف، مدیریت منابع را دشوار میسازد.»
وی در پایان تأکید کرد: «در صورت نبود محدودیت در تأمین سوخت نیروگاهها، میتوان با اطمینان گفت که کشور در فصل سرد سال نیز با هیچ محدودیتی در عرضه برق مواجه نخواهد شد.»