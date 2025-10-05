به گزارش خبرگزاری صدا وسیما عبدالامیر یاقوتی، با اشاره به کاهش محسوس مصرف برق در ماه‌های غیرگرم سال اظهار کرد: «در فصول سرد، مصرف برق معمولاً بین ۴۵ تا ۵۵ درصد کاهش می‌یابد و از نظر ظرفیت تولید و شبکه انتقال، مشکلی برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان وجود ندارد.»

او در ادامه افزود: «البته باید توجه داشت که بخش عمده سوخت نیروگاه‌ها در این ایام از گاز و گازوئیل تأمین می‌شود و این موضوع به حوزه انرژی و سوخت کشور مرتبط است؛ از این‌رو، پایداری تأمین سوخت نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ تداوم تولید برق دارد.»

یاقوتی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مسئول در بخش پالایش، انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی گفت: «اگرچه هماهنگی مناسبی در این حوزه‌ها وجود دارد، اما مصرف بالای انرژی در زمستان و عدم رعایت الگوی بهینه مصرف، مدیریت منابع را دشوار می‌سازد.»

وی در پایان تأکید کرد: «در صورت نبود محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، می‌توان با اطمینان گفت که کشور در فصل سرد سال نیز با هیچ محدودیتی در عرضه برق مواجه نخواهد شد.»