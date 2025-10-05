پخش زنده
امروز: -
جعفر اسدی از چمستان نور به اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین مرحله اردوی آمادهسازی تیم فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا، از امروز یکشنبه ۱۳ مهر تا ۲۲ مهر در مرکز ملی فوتبال برگزار میشود.
بر همین اساس کادر فنی تیم ملی پس از برگزاری ۷ اردوی انتخابی و ارزیابی ۱۹۶ بازیکن و همچنین بررسی دقیق لیگ برتر تهران و لیگ برتر کشور، نخستین فهرست این تیم را با ۲۶ بازیکن اعلام کرد.
جعفر اسدی از تیم ملیپوشان چمستان نور به عنوان تنها بازیکن مازندرانی به این اردو دعوت شد.
اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:
محمد علی رهنما، علی اصغرزاده، امیرحسین حاج علی اکبری، امیرعلی خادمی، علی حیدری، محمد افراسیابی، مرتضی تدینی و محمد قاسمی (سپاهان)
امیر ماهان افروزیانی، امیرحسین طایفه، محمد امین دهقانی، پویا اسمی و امیر رضا ولی پور (پرسپولیس)
طاها پورمحمد، محمد بینیاز و امیرمحمد عبدی (پیکان)
امیرمحمد زارعی، محمد طاها کاویانی و پویا جعفری (کیا)
عباس رفیع (فولاد خوزستان)
ابوالفضل حسینی (پاس شیراز)
بردیا دری و سام گلکون (خلیج فارس شیراز)
ماهان بهشتی (ملوان انزلی)
جعفر اسدی (ملیپوشان چمستان مازندران)
امیر طاها محمدیفر (پارس برازجان)
تیم نوجوانان، از یکم تا ۹ آذر باید در گروه D مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا به میزبانی هند شرکت کند.
برنامه بازیهای این تیم در این مرحله به شرح زیر است:
۳ آذر
چین تایپه_ هند
۵ آذر
ایران_ لبنان
۷ آذر
فلسطین_ ایران
۹ آذر
ایران_ هند