مدیرعامل شرکت ملی پست از رشد ۱۴ پله‌ای رتبه ایران در میان ۱۷۴ کشور عضو اتحادیه پستی جهانی خبر داد و گفت: رتبه ایران که پیشتر ۵۲ بود، در این دولت به ۳۷ ارتقا یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به ترافیک مرسولات پستی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم پست و ملاک سنجش بهبود عملکرد اظهار داشت: در یک‌سال دولت چهاردهم، ترافیک کل مرسولات به ۳۰۲ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۳۹۶ مرسوله رسیده که نسبت به ۲۸۲ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۲۹۰ مرسوله در مدت مشابه قبل، نشان از رشد ۷.۲ درصدی دارد.

وی گفت: در این مدت، ترافیک مرسولات ثبتی رشد ۳.۲ درصدی، ترافیک مرسولات تجارت الکترونیک رشد ۲۱ درصدی و ترافیک مرسولات سرویس‌های الکترونیکی رشد ۳۸.۶ درصدی داشته است.

پیشرفت پروژه ملی جی‌نَف

محمد احمدی با اشاره به تأکیدات ویژه رئیس‌جمهور مبنی بر تکمیل داده‌های پروژه ملی جی‌نَف تا پایان سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: طی یک‌سال اخیر، مختصات جغرافیایی ژئوکده‌شده بیش از ۳۰ میلیون نقطه شهری و ۷۰ هزار نقطه روستایی انجام شده است و تا پایان سال ۱۴۰۴ داده‌های این پایگاه اطلاعاتی در تمامی نقاط شهری و نقاط روستایی بالای ۲۰ خانوار با پیشرفت ۹۵ درصدی تکمیل خواهد شد.

هوشمندسازی فرآیندهای پستی

وی استقرار سیستم‌های سورتینگ هوشمند به‌منظور تجزیه خودکار مرسولات به جای تجزیه دستی در سال‌های اخیر را مورد تأکید قرار داد و گفت: در ابتدای دولت چهاردهم ۸ سوتر در ۵ استان کشور دایر بود که طی یک‌سال گذشته این تعداد به ۱۲ سوتر و ۸ استان افزایش یافته است.

احمدی درباره قابلیت‌های سورتینگ‌های هوشمند گفت: ارتقای بهره‌وری بر اساس اطلاعات اخذشده از سیستم، افزایش نقاط تجزیه و امکان خوانش آدرس‌های دست‌نویس، کاهش تعداد و هزینه نیروی انسانی در بخش تجزیه و آماده‌سازی، کاهش بی‌نظمی ناشی از خطای انسانی در تجزیه مرسولات و کاهش آسیب‌دیدگی مرسولات از جمله مزایای استقرار این سیستم‌ها در مراکز تجزیه و مبادلات پستی کشور است.

وی افزود: در همین راستا، با اجرای سه پروژه بر روی دستگاه‌های پردازش مرسولات پستی در مرکز تجزیه و مبادلات پست کشور در چهارراه لشکر و با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی (AI) شامل خوانش نشانی روی پاکات، تحلیل نشانی و تجزیه مرسولات به گشت نامه‌رسانی، افزایش تعداد خروجی‌ها از ۷۰ به ۱۵۰ نقطه در سورتینگ جوف و افزایش تعداد خروجی از ۳۶ به ۱۲۰ نقطه در سورتینگ پاکت توسعه یافته است.

وی همچنین به پیاده‌سازی خدمات (L2L) یعنی قبول و توزیع مرسولات در صندوق‌های پستی هوشمند (لاکر) اشاره کرد و گفت: این اقدام گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت خدمات پستی و پاسخگویی به نیازهای مشتریان است. خدمات «قبول و توزیع مرسولات در صندوق‌های هوشمند» و «بازتوزیع مرسولات معطله» با تمهیدات مدیریتی، فنی و عملیاتی در دسترس مشتریان قرار گرفته است. این خدمات به‌ویژه در شرایطی که مشتریان در محل حضور ندارند، می‌تواند راهکار مناسبی برای توزیع مرسولات باشد.

احمدی از هوشمندسازی نظام کسب‌وکار شرکت به‌عنوان یکی دیگر از اولویت‌های توسعه راهبردی نام برد و افزود: شناسایی و استخراج اطلاعات کمی و کیفی از مرحله قبول تا توزیع مرسولات، تولید نرم‌افزار داشبورد مبتنی بر هوش تجاری، تحلیل فرآیندهای عملیاتی مبتنی بر نظام BPM (فاز اول) و اجرای فازهای اول و دوم پروژه استقرار BI در شرکت برای ارائه داشبوردهای مدیریتی با هدف شناخت نقاط ضعف و قوت، ارتقای سرعت و دقت عملیاتی، کاهش هزینه‌ها و بهبود تصمیم‌گیری‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به توزیع بیش از ۳۲۰۰ دستگاه گوشی هوشمند در بین پستچی‌های روستایی با هدف توسعه تجهیزات نوین ثبت اطلاعات مرسوله افزود: این گوشی‌ها از محل حمایت‌های صندوق کیفیت اتحادیه پستی جهانی تهیه شده و قابلیت نصب نرم‌افزارهای کاربردی اختصاصی را دارند تا به‌عنوان زیرساخت هوشمندسازی فرآیند توزیع در مناطق روستایی و کم‌برخوردار به کار گرفته شوند.

وی افزود: راه‌اندازی سامانه احراز هویت مکانی یکی دیگر از پروژه‌های اجرایی در حوزه توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال است. طراحی و پیاده‌سازی سرویس احراز یا عدم احراز اقامت اشخاص حقیقی یا حقوقی، بررسی صحت نشانی اقامت مشتریان، تعریف کاربران سطح استانی و شهرستانی و همچنین ناظران ستادی، افزایش سرعت سامانه در اخذ گزارشات و ساده‌سازی گزینه‌ها از جمله دستاوردهای این پروژه است.

توسعه و تقویت مکانیزم‌های مشتری‌مداری

معاون وزیر ارتباطات گفت: در راستای بهبود رضایت مردم و تسهیل خدمات امور مشتریان (CRM) علاوه بر توسعه و بازنویسی برنامه‌های کاربردی نظیر «پستخونه» و سامانه احراز نشانی، به‌روزرسانی سامانه‌های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در دستور کار قرار گرفت. در این زمینه، علاوه بر نوسازی ساختمان و تجهیزات و استانداردسازی مرکز پاسخگویی، از فناوری چت‌بات آنلاین نیز برای افزایش سرعت پاسخگویی استفاده شد.

وی افزود: مجموعه‌ای از خدمات امور مشتریان و سرویس‌های الکترونیکی و ترکیبی بر بستر پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌های بومی نظیر بله، آپ و آی‌گپ با عنوان «دستیار پستی من» پیاده‌سازی شده است.

احمدی به اپلیکیشن «پستخونه» با هدف ارتقای مشتری‌مداری و تسهیل دسترسی به انواع خدمات پستی اشاره کرد و گفت: این اپلیکیشن به‌عنوان کانال ارتباطی برای مشتریان طراحی شده است.

وی استفاده از «بارکدهای رهگیری و اعتبارسنجی از پیش چاپ‌شده» را یکی دیگر از اقدامات پست در راستای تسهیل خدمات دانست و گفت: این بارکدها امکان ایجاد باجه قبول پستی برای کسب‌وکارهای آنلاین را فراهم می‌کنند تا تنها با یک گوشی هوشمند، بسته‌های خود را وارد چرخه عملیات پستی کرده و به‌صورت ایمن و قابل رهگیری مدیریت کنند.

پروژه‌های زیرساختی و خدمات نوین

احمدی به استقرار سامانه عملیاتی Core Posting برای ارائه یکپارچه خدمات پستی نیز اشاره کرد و گفت: این سامانه که از ابتدای دولت چهاردهم آغاز شده و تاکنون بیش از ۴۰ درصد پیشرفت داشته، اهدافی چون تسهیل خدمات ترکیبی بین اپراتوری، یکپارچگی فرآیندهای پستی و ارائه سرویس‌های ارزش افزوده را دنبال می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی پست همچنین به راه‌اندازی سرویس «پست عشایری» با هدف ایجاد نمایندگی پستی سیار در مناطق عشایری اشاره کرد و گفت: این نمایندگی‌ها خدمات پستی مانند قبول و توزیع مرسولات را برای کوچ‌نشینان ارائه خواهند داد. تخصیص کدپستی به استقرارگاه‌های عشایری و ارائه سرویس‌های مکان‌محور مانند احراز نشانی، صدور گواهی کدپستی و ژئوگواهی از دیگر خدماتی است که به‌زودی به جامعه عشایری ارائه می‌شود.

توسعه زیرساخت‌های شبکه

معاون وزیر ارتباطات اقدامات کلیدی در توسعه زیرساخت‌های شبکه پستی را یادآور شد و گفت: افزایش خطوط حمل‌ونقل، خرید ۶ دستگاه کامیون فورس ۸.۵ تن، ۶ دستگاه کامیون فورس و ۲ دستگاه کشنده زاگرس بخشی از اقدامات برای افزایش توان عملیاتی شرکت در یک‌سال اخیر بوده است.

وی به ادامه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه اعضای مرکز نوآوری پست نیز اشاره کرد و افزود: با عقد قرارداد و بهره‌گیری از توان شرکت‌های داخلی موفق به توسعه خدمات به‌ویژه در بخش هوشمندسازی شده‌ایم.

ارتقای رتبه بین‌المللی پست ایران

مدیرعامل شرکت ملی پست از رشد ۱۴ پله‌ای رتبه ایران در بین ۱۷۴ کشور عضو اتحادیه پستی جهانی خبر داد و گفت: رتبه ایران که پیش از دولت چهاردهم ۵۲ بود، در این دولت به ۳۷ ارتقا یافت.

مدیرعامل شرکت ملی پست تثبیت نگاه برنامه‌محور، تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی با افق ۱۴۰۷ را از اقدامات مهم یک‌سال اخیر دانست و بیان کرد: بازنگری چشم‌انداز و مأموریت شرکت بر اساس تحولات دیجیتال، پیاده‌سازی نظام هدایت عملکرد سه‌سطحی با همکاری سازمان اداری و استخدامی، ارتقای معیشت کارکنان، نوسازی فضای عملیاتی و اجرای پروژه‌های زیرساختی از جمله برنامه‌های اصلی بوده است.

وی ادامه داد: پرداخت عادلانه، تشویق کارکنان به انجام درست وظایف، افزایش شفافیت در نظام پرداخت مزایا و انگیزه‌بخشی به کارکنان در جهت توسعه فردی و سازمانی از اهداف اصلاح نظام ارزیابی عملکرد بوده است. به گفته او، امسال اصلاح نظام ارزیابی و اجرای هدایت عملکرد سه‌سطحی با کمک سازمان اداری و استخدامی برای پرداخت بر اساس عملکرد (PFP) در دستور کار قرار گرفته است.

شرکت ملی پست در یک‌سال اخیرِ فعالیت دولت چهاردهم ، شاهد تحولات زیادی در حوزه‌های مختلف اعم از استقرار سیستم‌های برنامه‌محور، توسعه زیرساخت‌ها، تداوم هوشمندسازی، بهبود تجربه مشتریان از دریافت خدمات پستی و ایفای نقش مؤثرتر در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور و برقراری عدالت ارتباطی، در کنار توجه به بهبود جایگاه و معیشت کارکنان با هدف گسترش عدالت در پرداختی‌ها بوده است.