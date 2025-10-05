به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طی روز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، ۱۱۰.۳ میلیون دلار، ۱۷۶ میلیون درهم،۵۵ هزار یورو،۹۶.۷ میلیون یوآن و ۳۷ میلیون روبل مورد دادوستد قرار گرفت؛ معادل ارزش دلاری این حجم معاملات ۱۷۲.۳ میلیون دلار است.

حجم کل معاملات این بازار از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۲ مهرماه، به تفکیک نوع ارز، ۸ میلیارد و ۷۲ میلیون دلار، ۱۸ میلیارد و ۵۵۵ میلیون درهم، ۶۱۵ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۶ میلیارد و ۵۸۸ میلیون یوآن، ۱۳۷.۴ میلیون ین و ۲ میلیارد و ۴۲۳ میلیون روبل بوده است.