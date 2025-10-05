پخش زنده
بیمارستان حضرت زهرا (س) فریمان به تجهیزات جدید و پیشرفته درمانی مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: تجهیز بیمارستان حضرت زهرا (س) به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی و افزایش ظرفیت ارائه خدمات به بیماران و با هزینه ۶۲ میلیارد ریال صورت گرفت.
مهدی ناصری افزود: این اقدام مهم به همت و پیگیری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و در پی بازدید میدانی و بررسی نیازهای بیمارستان فریمان توسط دکتر شکیبا معاون درمان این دانشگاه محقق شده است.
وی ادامه داد: هدف از این اقدام ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی و کاهش ارجاع بیماران به مراکز درمانی در مشهد است.
ناصری گفت: دستگاه سی آر رادیولوژی آگفا X۱۵C، دستگاه آنالایزر تروپونین خون، دستگاه تی پیس احیاء نوزاد ونتیلاتور ثابت ICU احیا درمان پیشرفته، ونتیلاتور نوزاد احیا درمان و فتال مانیتورینگ فنون دستگاههایی هستند که در بخشهای مختلف این بیمارستان مورد بهره برداری قرار گرفت.