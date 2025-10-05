به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بنا به درخواست رضا رحمانی دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح‌های احیای دریاچه امروز در استانداری آذربایجان شرقی و با محوریت دانشگاه‌های ارومیه و تبریز و دستگا‌های اجرایی مربوطه برگزار شد.

همچنین به درخواست رضا رحمانی، جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در ۱۵ مهرماه با حضور تمامی اعضا و در حضور دکتر عارف در نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و در این جلسه، وزارت نیرو برنامه‌های خود را برای تأمین حقابه دریاچه در سال آبی جاری اعلام و وزارت جهاد کشاورزی نیز راهکار‌های کاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز دریاچه را ارائه خواهد داد.