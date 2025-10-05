به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در گرامیداشت هفته سالمندان، پویش رز مهربانی با حضور رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت، و با همکاری مشترک اداره بهزیستی، کمیته امداد و شبکه بهداشت و درمان، به منظور تکریم و حمایت از سالمندان عزیز تحت پوشش این نهاد‌ها برگزار شد.

در این مراسم که در پارک شهر برگزار شد، رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت با تجلیل از مقام سالمندان، آنان را گنجینه‌های خرد و تجربه خواند و بر لزوم خدمت رسانی و تکریم این قشر ارزشمند جامعه تأکید نمود.

همچنین در حاشیه این پویش، با مشارکت شبکه بهداشت و درمان، برنامه غربالگری سلامت شامل تست رایگان فشار خون و قند خون برای مددجویان سالمند بهزیستی و کمیته امداد انجام شد تا وضعیت سلامت عمومی آنان مورد بررسی و پایش قرار گیرد.