به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شادی مالکی گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۲ هزار تاکسی در سامانه شهرزاد فعال شده‌اند. امابه دلیل اینکه این سامانه نوپا است، هنوز تعداد مسافران به حدی نیست که رانندگان بتوانند به‌صورت مداوم مسافرگیری کنند با این حال تعداد تاکسی‌های آنلاین نیز در حال افزایش است.‌

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران تصریح کرد: هدف ما این است که تاکسی‌های شهر تهران در بستر شهرزاد فعالیت داشته باشند، با این کار، نرخ کرایه‌ها شفاف‌سازی شده، امکان رصد، نظارت بر عملکرد و کنترل پیمایش تاکسی‌ها نیز فراهم می‌شود؛ مردم نیز خدماتی را که می‌خواهند، دریافت خواهند کرد چراکه بسیاری از شهروندان، به‌ویژه بانوان، تمایل دارند از خدمات تاکسی برای درخواست سفر‌های اینترنتی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳۰۰ تاکسیران خانم داریم و گزینه «تاکسی بانوان» نیز در سامانه شهرزاد در حال فعال‌سازی است، گفت: تاکسی بانوان نیز از نمایشگاه زنان و تولید ملی به‌صورت رسمی کار خود را آغاز کرده و همین افراد به بستر شهرزاد اضافه خواهند شد.

مالکی درباره فعال بودن تاکسی اینترنتی برای تعداد محدودی از کاربران سامانه شهرزاد، گفت: من این صحبت را نشنیده‌ام، اما در حال حاضر به عنوان یک شهروند می‌توانید اپلیکیشن شهرزاد را نصب کرده و درخواست تاکسی بدهید.

وی با بیان اینکه آخرین آمار نشان می‌دهد که روزانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درخواست سفر در سامانه ثبت می‌شود، تصریح کرد: ارائه خدمات تاکسی اینترنتی شهرداری، پلتفرمی تازه و در حال گذراندن فاز‌های ابتدایی و پایلوت است، هر روز نسخه جدیدی از اپلیکیشن بارگذاری می‌شود و تاکسی‌ها نیز به‌طور مستمر تحت آموزش هستند؛ اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از وضعیت شهرزاد داشته باشیم، باید حداقل سه تا شش ماه از عملکرد آن بگذرد تا امکانات بیشتری به آن افزوده شود.