شوکا سیلانی دونده کیش در مسابقات دو استقامتی کوهستانی ترکیه در بین هزار و پانصد دونده به رتبه بیست و سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این رقابت‌ها برای نخستین بار زیر نظر فدراسیون جهانی UTMB در شهر آیدر Ayder ترکیه برگزار شد.

شرکت‌کنندگان مسیر‌های ۲۰ و ۵۰ کیلومتری را در شرایط بسیار دشوار جوی، شامل بارش سنگین برف و باران و در ارتفاع سه هزار و پانصد متری از سطح دریا دویدند.

شوکا سیلانی پیش از این نیز عنوان قهرمانی مسابقات دو استقامتی کوهستانی SKYRACE ترکیه در سال ۱۴۰۳ را در مسافت ۵۳ کیلومتر از آن خود کرده بود.