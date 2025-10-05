به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان گفت: سید سیروس پورموسی در ادامه فصل هدایت تیم صنعت‌نفت را بر عهده خواهد داشت.

ناصر گودرزی اظهار کرد: پس از مذاکراتی که با پورموسوی داشتیم این مربی هدایت تیم صنعت‌نفت را در ادامه لیگ دسته اول پذیرفت.

وی ادامه داد: از امروز تمرینات تیم زیر نظر پورموسوی انجام خواهد شد و از این هفته روی نیمکت صنعت‌نفت خواهد نشست.

مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان از پورموسوی بعنوان مربی باتجربه فوتبال کشور و خوزستان یاد کرد و گفت: به طور حتم تجربه پورموسوی در ادامه لیگ به کمک تیم صنعت‌نفت خواهد آمد و امیدواریم با حمایت همه جانبه مسئولان و هواداران عزیز تیم به روند خوبی برسد.