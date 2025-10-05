رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی گفت: ۵۰ درصد تجهیزات و ۸۰ درصد کالا‌های مصرفی نظام درمان کشور، ساخته دست تولیدکنندگان ایرانی است؛ دستاوردی که از توانمندی و رشد چشمگیر صنعت تجهیزات پزشکی خبر می‌دهد.

سعیدلو در نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی با اشاره به رضایت شرکت‌کنندگان از دوره‌های گذشته نمایشگاه، گفت: ارائه خدمات و بازدیدهای تخصصی در این رویداد، رضایت کامل حاضران را به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه با هدف نمایش توانمندی‌های کشور در حوزه تولید و تأمین تجهیزات پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: اکنون ۴۰ تا ۵۰ درصد از تجهیزات دستگاهی و ۷۰ تا ۸۰ درصد از کالاهای مصرفی مورد نیاز نظام درمان، توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه نظام درمان بدون این تجهیزات قابل تصور نیست، تصریح کرد: از ابتدای ورود بیمار به مرکز درمانی، نقش تجهیزات پزشکی آشکار می‌شود و ما افتخار می‌کنیم که از جمله کشورهای پیشرو در تأمین و تولید این تجهیزات هستیم.

سعیدلو با اشاره به عملکرد صنعت در دوران کرونا، خاطرنشان کرد: اگر این تولیدات داخلی وجود نداشت، بدون شک آمار مرگ‌ومیر بسیار بیشتر می شد، صنعتگران این حوزه با وجود تمام مشکلات، با ایستادگی به تولید و خدمت‌رسانی ادامه داده‌اند و ما افتخار می‌کنیم بخشی از این تیم بزرگ هستیم.

سعیدرضا شاهمرادی مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو نیز در این نشست، گفت: با توجه به رشد تعداد شرکت‌ها و انجمن‌ها، سالانه دو نمایشگاه برگزار می‌شود، اما تجمیع آن‌ها در قالب یک نمایشگاه ملی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد و هزینه‌های حوزه درمان را کاهش دهد.

وی افزود: تمرکز نمایشگاه‌ها باعث می‌شود مراکز درمانی در زمان کوتاه‌تری با توانمندی‌های داخلی آشنا شوند و فرآیند خرید و قراردادها تسهیل شود.

مریم قاسمی دبیر انجمن تولید تجهیزات پزشکی نیز با اعلام جزئیات نمایشگاه ایران‌مد ۲۰۲۵ گفت: این نمایشگاه از ۱۷ تا ۲۰ مهر در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب و با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت در فضایی بالغ بر ۲۰ هزار متر مربع برگزار می شود.

وی افزود: در این دوره برای نخستین‌بار سه سمینار با امتیاز بازآموزی، کارگاه‌های آموزشی و ایستگاه‌های کار برای ارائه ایده‌های جوانان نخبه برگزار خواهد شد.

همچنین میز خدمت برای پاسخگویی مستقیم به نیازهای صنعت راه‌اندازی شده است.