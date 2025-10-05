پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس فتا استان بوشهر از آغاز پنجمین پویش سراسری خرید امن تا ۱۸ مهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ بیژنی بیان کرد: این پویش با هدف آشنایی کاربران فضای مجازی و شهروندان در خصوص شیوه صحیح خرید امن و پیشگیری از آسیبهای ناشی از کلاهبرداریهای مالی در فضای مجازی با محوریت پلیس فتا در استان بوشهر همزمان با سراسر کشور تا ۱۸ مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در این پویش و برای تحقق کاهش شکلگیری جرائم پرتکرار کلاهبرداریهای مالی، اقدامات چند وجهی خود را حول محورهایی خاص نظیر، کلاهبرداری از طریق درج آگهی جعلی در سایتهای آگهیمحور و درخواست بیعانه، ارسال پیامهای جعلی حاوی لینک برای آلودهسازی گوشی و در نهایت برداشت از حساب و آگهیهای جعلی کاریابی متمرکز خواهیم کرد.
بیژنی گفت: مراحل اجرایی پنجمین پویش خرید امن را با همافزایی چندین دستگاه مرتبط و بویژه رسانههای استانی در حوزههای مختلف همچون تولید و انتشار محتوای پیشگیرانه در رسانههای نوین و مکتوب، برگزاری میز خدمت و نمایشگاه سایبری، استفاده از تبلیغات محیطی اعم از توزیع بروشور و تراکت و نصب بنر و پوستر، فعالسازی تیمهای گشت پیشگیری از اسکیمر، اقدامات رسانهای در رسانه محلی و صداوسیمای استانی بصورت شبانه روزی پیگیری خواهیم کرد.
رئیس پلیس فتا استان بوشهر گفت: به شهروندان و کاربران فضای مجازی توصیه میکنیم که به هشدارها و توصیههای پلیس فتا در هنگام خریدهای اینترنتی و تبادلات مالی خود توجه بیشتری نموده و در صورتی که با موارد مشکوک و مجرمانهای مواجهه شدند، موضوع را از طریق مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir با همکاران ما در میان گذاشته تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.