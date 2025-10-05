پخش زنده
تاریخ برگزاری رقابتهای قهرمانی بزرگسالان و نونهالان و نوجوانان آسیا مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طبق تقویم رسمی کنفدراسیون بوکس آسیا، رقابتهای قهرمانی بوکس بزرگسالان آسیا از ۹ تا ۲۰ بهمنماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
همچنین مسابقات قهرمانی نونهالان و نوجوانان آسیا نیز از ۴ تا ۲۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در تقویم کنفدراسیون ثبت شده است. گفتنی است با وجود مشخص شدن زمان برگزاری این دو رویداد مهم قارهای، کشور میزبان هنوز تعیین نشده است و محل برگزاری مسابقات بهزودی از سوی کنفدراسیون بوکس آسیا اعلام خواهد شد.