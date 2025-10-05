به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی سملیان اظهارداشت: در پی درخواست‌های مردمی مبنی بر ضعف پوشش شبکه ایرانسل در محلات جنوبی شهر بوشهر بویژه محدوده سه‌راه امامزاده، موضوع به‌صورت تخصصی توسط کارشناسان این اداره‌کل بررسی و پیگیری شد.

وی افزود: با ایجاد و راه‌اندازی سایت جدید ایرانسل در این منطقه، سطح ارتباطی و کیفیت خدمات مکالمه و اینترنت همراه بهبود یافته و رضایت شهروندان افزایش یافته است.

سملیان ادامه داد: اجرای این طرح با هدف ارتقای سطح خدمات ارتباطی و فراهم‌سازی دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت در مناطق مختلف استان بوشهر از جمله در نقاطی که پیش‌تر با ضعف پوشش رو‌به‌رو بودند، انجام شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: این اداره‌کل با همکاری اپراتور‌های تلفن همراه، به‌صورت مستمر وضعیت پوشش شبکه در مناطق شهری و روستایی را رصد کرده و در راستای پاسخ به نیاز‌های ارتباطی مردم، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.