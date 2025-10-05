به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسوول آ تش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دولت گفت: بعدازظهر امروز گزارشی از حریق گسترده در انبار علوفه‌های دپو شده در محوطه باز دامداری در جاده منطقه صنعتی دولت آباد به آتش نشانی اعلام شد.

سعید نریمانی افزود: ۱۰ نیروی آتش نشانان مجهز به دو ایستگاه آتش نشانی،۳ دستگاه اطفائیه سنگین، فوق سنگین و آبرسان و لودر به همراه دو دستگاه اطفائیه سبک همراه به محل حریق اعزام شدند.

وی گفت: این حریق سنگین تلفات جانی نداشت و با وجود تلاش آتش نشانان، بخش از علوفه‌ها در آتش سوخت.