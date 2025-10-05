پخش زنده
امروز: -
موزه هزارههای هنر با آثاری از بیست کشور و چهار قاره جهان با همکاری موسسه فرهنگی موزههای بنیاد مستضعفان در کیش افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی موسسه فرهنگی موزههای بنیاد مستضعفان، گفت: در این موزه ۳۲۰ قطعه اثر تاریخی و هنری در فضایی به وسعت ۹۶۰ متر مربع شامل سالن اصلی و سه سالن فرعی به نمایش گذاشته شده است.
کتایون پلا سعیدی، گفت: ظروفهای سفالی از قرن سوم و چهارم هجری قمری در این موزه به نمایش گذاشته است.
او افزود: مجسمههای مفرغی و برنزی متعلق به قرون هفدهم تا بیستم هجری قمری و سفال گمبرون متعلق به دوره اشکانیان یکی از شاخصترین آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه است.
کتایون پلا سعیدی، گفت: جواهرات مرواریدی، تابلو نقاشی بندر ناپل، سالن ویژه آثار ساخته شده با عاج فیل از کشور چین، هند و آفریقا، آثار دوره قاجارشامل پارچههای ترمه، کاردوچنگال متعلق به سلطان میرزا مسعود ظل السطان و جعبههای آرایش اواخر دوره قاجار و و ایل پهلوی در این موزه به نمایش گذاشته شده است.
همزمان به موزه هزارههای هنر در جزیره کیش موزه خودروهای کلاسیک، شامل ۷۵ خودرو مرمت و بازسازی شده، موزه آرایههای هنر در رامسر و موزه نگارههای هنر بالغ بر ۸۵ اثر تاریخی بصورت همزمان و برخط افتتاح شد.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در آیین افتتاح همزمان چهار موزه و یک کتابخانه تخصصی در تهران، رامسر و جزیره کیش که در قالب ارتباط تصویری برگزار شد، گفت: این ایام، روزهایی سرنوشتساز و تاثیرگذار برای ملت ما و یک مقطع خاصی از تاریخ است.
حسین دهقان با تاکید بر اینکه مردم باید بتوانند با گذشته خود ارتباط پیدا کنند، افزود: جامعه ما و همه جوامع نیاز دارند زنده به تاریخ و گذشته خود نگاه کنند و از آن درس عبرت بگیرند.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی یادآور شد: موزهها مراکزی هستند که مظاهر تمدنی گذشتگان را به نمایش میگذارند و میتوانند فرصتی مناسب را برای بازدید عموم مردم و تحقیق و پژوهش محققان این عرصه فراهم کند.
حسین دهقان از راه اندازی و تاسیس ۱۰ موزه تخصصی بنیاد مستضعفان در کشور خبر داد و گفت: راهاندازی این موزهها از برنامههای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است و میخواهیم به این ترتیب امکانی برای مردم، گردشگران خارجی و محققان فراهم کنیم که بتوانند از این آثار بازدید کنند.
او افزود: محققان و مراکز آموزشی و پژوهشی فعال در این زمینه بتوانند در راستای ماموریت خود این آثار و اسناد را مورد بازدید و بررسی قرار دهند.
رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه مجموعه آثار و اسناد این موزهها تا پیش از این در مخازن بنیاد موجود بود، گفت: برای راهاندازی این موزهها ابتدا مکانسنجی انجام شده است و مکانهای مورد نظر را بازسازی، نوسازی و تجهیز کردیم.
دهقان افزود: در نظر داریم در مرحله بعدی و پس از راه اندازی ۱۰ موزه تخصصی، برای شرکت در رویدادهای منطقهای و جهانی برنامه ریزی کنیم و این آثار را در سطح جهانی به نمایش بگذاریم.