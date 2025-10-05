رئیس اداره ی بهزیستی بروجرد با اشاره به خدمات ویژه ی خانه سبز افزود: آزمایش‌های دوره‌ای سلامت جسمی و روانی، فیزیوتراپی تخصصی، مشاوره تغذیه، مشاوره روان‌شناسی و خدمات پرستاری ازخدمات ارائه شده در این مرکز شامل است

وی تأکید کرد:همچنین فعالیت‌های ورزشی یوگا، کارگاه‌های تولیدی و آموزشی، نقاشی، موسیقی، کتاب‌خوانی و برگزاری اردوهای تفریحی و گردشگری از دیگر برنامه‌های این مرکز است.

رئیس اداره بهزیستی بروجرد بیان کرد:ایجاد مکانی برای شادی و نشاط سالمندان و دستیابی به سالمند مولد، پویا، هدفمند و دوستدار محیط زیست از اهداف راه اندازی این مرکز است.

مؤسس خانه ی سبز سالمند بروجرد هم با بیان اینکه ۶۵ درصد ظرفیت مرکز از طریق یارانه ی سازمان بهزیستی پوشش داده می‌شود ، گفت: امسال به ازای هر نفر ۵۰ میلیون ریال یارانه تعلق گرفته و تعرفه ی مانده شده هم به‌عنوان سهم مشارکت خانوار و بر اساس دهک درآمدی آن‌ها تعیین می‌شود.

مسعود اشرفی افزود: برای راه‌اندازی و تجهیز این مرکز تاکنون ۱۲ میلیارد ریال هزینه شده که این سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بهسازی مکان، تهیه تجهیزات پرسنلی، تجهیزات پزشکی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، مشاوره‌ای، ورزشی، هنری و سایر نیازهای تخصصی انجام شده است.



براساس اعلام سازمان بهزیستی کشور هم اکنون ۱۰ میلیون نفر سالمند در کشور وجود دارد.