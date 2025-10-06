مدیرکل دامپزشکی استان زنجان،از دامداران استان خواست تا با توجه به شیوع این بیماری در استان‌های مجاور، همکاری خود را با اکیپ‌های واکسیناسیون به حداکثر برسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اشرفی گفت:بیماری تب برفکی یک بیماری بسیار واگیردار در دام‌های زوج سم شامل گاو، گوساله، گوسفند، بز، گاومیش و ... است که ایمن سازی به موقع و رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه‌ای اساسی‌ترین راهکار پیشگیری از این بیماری است؛ بنابراین به دامداران توصیه می‌شود برای پیشگیری از بیماری تب برفکی در دام ها، علاوه بر انجام ایمن سازی به موقع، اصول بهداشتی و قرنطینه‌ای را رعایت کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان افزود: خوشبختانه تا این لحظه هیچ مورد ابتلای قطعی به تب برفکی در سطح استان زنجان گزارش نشده است و استان ما عاری از این بیماری است. با این حال،گزارش‌های دریافتی از استان‌های همجوار، زنگ خطر را برای ما به صدا درآورده که نیازمند همکاری دامداران برای پیشگیری ارز این بیماریست.

دکتر اشرفی اعلام کرد: که طرح ایمن‌سازی سراسری و یکپارچه در تمامی شهرستان‌های استان آغاز شده است تا با پوشش حداکثری، یک دیوار دفاعی مستحکم در برابر ورود ویروس ایجاد شود.

وی با اشاره به اهمیت این طرح افزود: تب برفکی نه تنها باعث تلفات در دام‌های جوان می‌شود، بلکه کاهش شدید تولید شیر، گوشت، و آسیب‌های ماندگار به سیستم تولید مثلی دام‌های مولد را به دنبال دارد که می‌تواند زیان‌های اقتصادی جبران‌ناپذیری به صنعت دامپروری استان وارد کند.

مدیرکل دامپزشکی زنجان گفت: ر حال حاضر بسیاری از دام‌های سنگین و سبک در دوره آبستنی به سر می‌برند و بخش دیگری نیز برای چرا به مراتع و مناطق دورتر منتقل شده‌اند. این موضوع باعث شده است که جمع‌آوری دام‌ها برای واکسیناسیون و همکاری با اکیپ‌های ما ضعیف شود.

اشرفی با تأکید بر فوریت موضوع، از تمامی دامداران استان درخواست کرد که سلامت دام‌های خود را در اولویت قرار دهند و در زمان اعلام شده توسط شبکه دامپزشکی هر شهرستان، همکاری کامل را با اکیپ‌های بهداشتی داشته باشند.

وی افزود: در صورت بروز تب برفکی در منطقه، لازم است ارتباط و رفت و آمد با سایر دامداری‌ها و دامداران را به حداقل رسانده شود و از مواد ضدعفونی کننده مناسب و موثر در حوضچه‌ها یا گیت‌های ورودی به داخل دامداری استفاده شود.