به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کمیته امدادامام خمینی (ره) تربت جام در جشن عاطفه ها گفت: آسایش و آرامشی که امروز در جامعه حاکم است به برکت خون مطهر شهدا و زحمات و تلاش نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی است.

جهان‌ پور افزود: جشن عاطفه‌ ها در آغاز سال تحصیلی با مشارکت آموزش و پرورش و معلمان و دانش آموزان با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند و محروم از نعمت پدر، یا دارای پدر بیکار، بیمار و یا بدسرپرست انجام شده است و همه وظیفه داریم کمک‌ کنیم که حتی یک دانش آموز بازمانده از تحصیل وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: در شهرستان تربت جام ۳ هزار و ۱۰۰ دانش آموز یتیم محروم از نعمت پدر و یا بد سرپرست و یا با دیگر مشکلات، نیازمند کمک و مساعدت مالی هستند.

مدیر آموزش و پرورش تربت جام گفت: دانش آموزان با شرکت در جشن عاطفه‌ها به عزیزانی که به لحاظ مالی ضعیف‌ تر هستند کمک و مساعدت می‌ کنند و به هر میزان که در مدارس کمک‌ جمع آوری شود به همان میزان کمیته امداد به مدارس کمک می‌ کند.

جشن عاطفه‌ ها با حضور جمعی از مدیران اجرایی و نظامی در دبستان شادلین برگزار شد و در این جشن برنامه‌ های متنوع شامل سرود و قرائت دلنوشته توسط دختران دانش آموز اجرا و در پایان زنگ عاطفه‌ها نواخته شد.