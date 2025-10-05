مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: علاوه بر تامین چند هزار هکتار زمین، مراحل ساخت اماکن عمومی و مساجد در سایت‌های مسکونی برای بهبود زیرساخت‌های رفاهی و امنیتی ساکنان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت‌: از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۵ هزار و ۴۶۶ هکتار از اراضی این سازمان برای اجرای طرح‌های حمایتی مسکن آماده‌سازی شده است.

در این راستا، عملیات اجرایی ساخت ۸۰ مدرسه، ۲۲ کلانتری و ۶۰ مسجد در سایت‌های مسکونی آغاز شده است.

نبیان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در تکمیل واحدهای مسکونی همراه با تامین خدمات زیربنایی و روبنایی، افزود که سازمان ملی زمین و مسکن متعهد به تامین اراضی و خدمات مرتبط برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان است.

وی همچنین به تامین مسکن برای ۵۹ خانواده بازمانده از حادثه معدن طبس اشاره کرد که با دستور رئیس جمهور و پیگیری وزارت راه و شهرسازی، این خانواده‌ها موفق به سکونت در واحدهای مسکونی خود در نوروز ۱۴۰۴ شدند.

این اقدامات بخشی از برنامه‌های دولت برای توسعه متوازن و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.