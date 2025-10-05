به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رفیعی یکی از عکاسان حیات وحش در استان که به منظور عکاسی از طبیعت و حیات وحش به منطقه حفاظت شده شاسکوه سفر کرده بود موفق شد از گونه ارزشمند هما عکسبرداری کند .

صادقی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قاین در این خصوص گفت: پرنده هما چندین دفعه در منطقه مشاهده شده بود اما محیط بانان موفق نشده بودند که عکس واضحی از این گونه بگیرند.



هما یا مرغ استخوان‌خوار (با نام علمی Gypaetus barbatus)، در مناطق کوهستانی مرتفع زندگی می‌کند و برای تغذیه و زادآوری به شرایط خاصی نیاز دارد.