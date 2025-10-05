پخش زنده
شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی فناوری نانو تهران ۱۴۰۴ با محوریت «نوآوری و تجاریسازی»، محفلی برای پیوند ایدههای فناورانه با بازار و سرمایهگذاران است؛ جایی که استارتاپها و شرکتهای نوپا با ارائه محصولات نوآورانه خود، برای ورود به رقابت جهانی فرصت مییابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان شکاریان، رئیس گروه توسعه فناوری و نوآوری ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو، با تأکید بر اهمیت این نمایشگاه در سرعتبخشی به روند رشد استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان، گفت: تعاملات نزدیکتر میان فناوران، نوآوران و سرمایهگذاران میتواند زمینهساز تحولات جدی در اقتصاد دانشبنیان کشور شود.
وی با اشاره به این نکته که توسعه فناوری قادر است قواعد بازی اقتصادی را به طور اساسی دگرگون کند، عنوان کرد: نمایشگاه امسال به عنوان فرصتی ارزشمند برای گفتوگو، تبادل نظر و همکاریهای مشترک میان فعالان این حوزه کلیدی محسوب میشود.
شکاریان همچنین بر اهمیت حضور و مشارکت شرکتهای کوچک و صنایع خرد در این رویداد تأکید و بیان کرد: این شرکتها میتوانند با بهرهمندی از محصولات نوآورانه، گامهای تازهای در مسیر رشد و افزایش رقابتپذیری خود بردارند.
رئیس گروه توسعه فناوری و نوآوری ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو، نمایشگاه امسال نانو را «بستر تلاقی نوآوری، بازار و سرمایهگذاری» توصیف کرد و وظیفه اصلی گروه تحت مدیریتش را حمایت از شکلگیری و تسریع رشد کسبوکارهای نوپا و فعال در حوزه فناوری نانو دانست.
وی افزود: در نمایشگاه امسال میزبان تعدادی از شرکتهای نوپا و محصولاتی هستیم که در سطح جهانی نوآوری دارند و این فرصت را به معرض نمایش میگذاریم تا محصولات و فعالیتهای این شرکتها برای جامعه سرمایهگذاران و همچنین شرکتهای کوچک و خرد صنعتی جذاب و قابل استفاده باشد.
رئیس گروه توسعه فناوری و نوآوری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، با استناد به تجربههای جهانی، خاطرنشان کرد: توسعه فناوری و نوآوری میتواند قواعد بازی را تغییر دهد و همین موضوع میتواند در کشور نیز تحولات بزرگی را رقم بزند.
شکاریان در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد و گفت: فناوران و نوآوران کشورمان با حضور فعال در این مسیر، بتوانند موجب تحول و اثربخشی در جامعه شوند. وی همچنین بر نقش نمایشگاه به عنوان فرصتی برای ملاقات سرمایهگذاران، متخصصان فنی و شرکتهای دانشبنیان و فراهم آوردن زمینه همکاریهای مشترک تأکید کرد.