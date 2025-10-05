مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: سه هزارو ۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات نفت به توسعه فضا‌های آموزشی و پرورشی و تجهیز مدارس اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ابراهیم احمدی افزود: این رقم بیشترین سهم اعتباری اداره‌کل از محل منابع نفتی درسال جاری است و تخصیص این منابع موجب تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آموزشی و تجهیز مدارس می‌شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ادامه داد: اجرای این طرح‌ها به‌طور مستقیم باعث بهبود کیفیت آموزشی و رشد سرانه فضای آموزشی در شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه خواهد شد.

احمدی گفت: همراهی و تلاش‌های مداوم این نماینده مجلس نقش بسزایی در ارتقای زیرساخت‌های آموزشی جنوب استان بوشهر داشته و مسیر توسعه مدرسه‌سازی را هموار کرده است.

وی اظهار داشت: همچنین به تازگی نیز در اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی توافقنامه ساخت مدرسه بزرگ مقیاس عسلویه به همت پتروشیمی پردیس با پیگیری اسکند پاسالار فرماندار این شهرستان امضا شد.

احمدی افزود: ساخت این مدرسه بزرگ مقیاس با هدف افزایش سرانه آموزشی این منطقه با ۱۲ کلاس درس و دو هزارو ۲۰۰ مترمربع زیربنا و ۶۵۰ میلیارد ریال اعتبار با مشارکت پتروشیمی پردیس از محل مسئولیت‌های اجتماعی در شهر عسلویه نقشی مهم در کاهش تراکم دانش آموزی و ارتقای کیفیت آموزشی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: این مدرسه با توجه به اقلیم و معماری منطقه و استان طراحی شده و دارای پلان‌های خاص و منحصر به فردی می‌باشد و ظرفیت ۳۰۰ دانش آموز را خواهد داشت.