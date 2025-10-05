توزیع کود شیمیایی اوره بین کشاورزان در شهرستان لنده
حمل و ارسال کودهای اوره مورد نیاز کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد، به انبار کارگزاران شهرستان لنده انجام گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در شهریورماه سال جاری، کودهای کشاورزی یارانهای تهیه شده توسط شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، بر اساس برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان، به انبار کارگزاران این شرکت در شهرستان لنده، برای توزیع بین کشاورزان ارسال شد. این مقدار کودهای کشاورزی اوره شامل ۲۵ تن است که توسط کارگزاران شرکت، بین کشاورزان و بهره برداران آن شهرستان توزیع شد.