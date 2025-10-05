توزیع کود شیمیایی اوره بین کشاورزان در شهرستان لنده

حمل و ارسال کودهای اوره مورد نیاز کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد، به انبار کارگزاران شهرستان لنده انجام گرفت.