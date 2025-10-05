پخش زنده
امروز: -
شرکت پتروشیمی بندر امام در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد ۴۶ درصدی نسبت به پارسال بیش از یک میلیون تن محصول به بازارهای جهانی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی ، این مجتمع در نیمه نخست امسال رکوردهای جدید و دستاوردهای چشمگیر در حوزههای تولید، تأمین خوراک و صادرات و ارزآوری داشته است.
در این بازه زمانی تولید شرکت به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید؛ رقمی که افزون بر ثبت رشد ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال، بالاترین مقدار تولید نیمه نخست سال در هشت سال اخیر به شمار میآید.
همچنین این مجتمع با اتکا به برنامهریزی و سرمایهگذاری هدفمند بیش از ۲ میلیون تن خوراک در نیمه نخست سال دریافت کرد و با رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال، بالاترین مقدار خوراک دریافتی در هشت سال اخیر را به ثبت رساند.
افزون بر این در همین بازه زمانی، خوراک انجیال (NGL) مجتمع نیز از مرز یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن عبور کرد و در برخی روزهای امسال به رکورد کمسابقه حدود ۱۲۰ هزار بشکه در روز رسید. این امر تضمینکننده استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و پایداری فرآیندهاست.
در ۶ ماه نخست امسال در بخش صادرات نیز بیش از یک میلیون تن محصول به بازارهای جهانی صادر شد؛ آماری که نسبت به پارسال رشد ۴۶ درصدی را نشان میدهد، همچنین درآمد ارزی ناشی از صادرات به بیش از ۵۸۵ میلیون دلار رسید، این ارقام نقش پتروشیمی بندر امام را در ارزآوری و تقویت اقتصاد ملی بهخوبی نشان میدهد.
افزون بر این پیشرفت طرحهای توسعهای مجتمع نیز قابل توجه است. ازجمله واحد پیش تفکیک اتان با بیش از ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی، نوسازی سیستم کنترل و ابزار دقیق نیروگاه با ۵۸ درصد و طرح کلرآلکالی با پیشرفت ۳۲ درصدی در مسیر تکمیل قرار دارند.