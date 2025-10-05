پخش زنده
جداول ترتیب اجرای متسابقان بخش آوایی چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه، منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، افتتاحیه چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن سازمان اوقاف، شنبه ۲۶ مهر از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار میشود و از ساعت ۱۴:۳۰ همان روز شاهد رقابت آقایان در این دوره از مسابقهها در شهر سنندج استان کردستان خواهیم بود.
براساس جداول منتشر شده دبیرخانه ستاد برگزاری چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن سازمان اوقاف، رقابت بخش آوایی این دوره از مسابقهها در دو بخش آقایان و بانوان که از شنبه ۲۶ مهر آغاز میشود تا یکشنبه ۴ آبان ادامه خواهد داشت.
دریافت جدول ترتیب اجرای متسابقان (آقایان)
دریافت جدول ترتیب اجرای متسابقان (بانوان)
براساس جداول منتشرشده، ترتیب اجرای هر یک از آقایان و بانوان متسابق نیز در طول برگزاری این دوره از مسابقهها اعلام شده است.
گفتنی است چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف به میزبانی استان کردستان و در شهر سنندج برگزار میشود و اختتامیه آن نیز دوشنبه پنجم آبان ماه خواهد بود.