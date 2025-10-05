مستند «علی نفتی» با محوریت زندگی و مبارزات شهید علی حسن‌پور اشکذری، از یاران شهید آیت‌الله صدوقی، همزمان با سالگرد شهادت این شهید والامقام در یزد به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این مستند به روایت زندگی پر افتخار شهید علی حسن‌پور اشکذری، از مبارزان دوران پهلوی و از همراهان نزدیک شهید آیت‌الله صدوقی امام جمعه فقید یزد می‌پردازد که آیین اکران این مستند با حضور جمعی از مردم و مسئولین در سالن شهید آوینی شهرداری یزد برگزار شد.

شهید حسن‌پور که در میان مردم یزد به «علی نفتی» شهرت داشت، از چهره‌های تاثیرگذار در مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی بود و در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی به فیض شهادت نائل آمد.

این مراسم با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهید علی حسن‌پور اشکذری، با همکاری فرهنگسرای شهید حسن‌پور شهرداری یزد، مجموعه «حسینیه هنر» و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد.