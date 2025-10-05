پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: این شرکت در ۶ ماهه نخست سال جاری موفق به کسب رتبه نخست کشوری در شناسایی و جمعآوری مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر) شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خدری اظهار کرد: با تلاشهای شبانهروزی همکاران در واحدهای بازرسی و همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی و گزارشهای مردم شریف استان، در نیمه نخست امسال ۲۲۵ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز شناسایی و پلمب و در مجموعیک هزار و ۶۹۶ دستگاه ماینر غیرمجاز از مدار مصرف برق خارج شده است.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات قاطع در برخورد با مصارف غیرمجاز برق ادامه دارد افزود: استخراج غیرمجاز رمزارزها علاوه بر تحمیل فشار بر شبکه توزیع برق و افزایش تلفات انرژی، موجب بروز اختلال در تامین برق پایدار مشترکان خانگی و صنعتی میشود از این رو، مقابله با این پدیده بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای نظارتی، قضایی و انتظامی استان خاطرنشان کرد: کسب مقام نخست کشوری در کشف و ضبط ماینرهای غیرمجاز، نتیجه همافزایی و عزم جدی همه دستگاهها در صیانت از سرمایههای ملی و شبکه برق و جلوگیری از هدررفت انرژی و حقوق مشترکان است و بیتردید این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت تا هیچ مرکز غیرمجاز از دید بازرسان برق خوزستان پنهان نماند.
وی با بیان این که خوزستان ثابت کرده که در مسیر تحقق عدالت مصرف و صیانت از حقوق مشترکان پیشرو است ادامه داد: استخراج غیرمجاز رمزارزها علاوه بر آسیب جدی به شبکه توزیع و افزایش تلفات انرژی، موجب اختلال در تامین برق پایدار مشترکان میشود از این رو، مبارزه با این پدیده یکی از اولویتهای اصلی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در سال جاری است.
خدری همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک به استخراج رمزارز، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۱ به شرکت اطلاع دهند تا برخورد قانونی و سریع انجام شود.