پخش زنده
امروز: -
در ادامه برنامههای هفته گردشگری و با هدف ترویج گردشگری کودک و نوجوان، کارگاه آموزشی–تفریحی «آشنایی با مشاغل فراموششده» در خانه تاریخی اعتمادینیا (خانه پارچهبافی بیرجند) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این برنامه به همت موزه عروسک بیرجند و با همکاری معاونت گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل برگزار شد و کودکان ۶ تا ۱۰ ساله در قالب «تور آموزشی گردشگری کودک» با دو رشته کهن توبافی (حولهبافی سنتی) و فردبافی آشنا شدند.
در این کارگاه، کودکان ضمن لمس ابزار و مصالح سنتی و مشاهده روند بافت، با مفهوم کار، تولید دستی، و ارزش تلاش نسلهای گذشته در حفظ هنرهای بومی آشنا شدند و در فضایی شاد و آموزشی، به بازآفرینی نقش خلاقانه خود در حفظ میراث فرهنگی پرداختند.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، گفت: توسعه گردشگری کودک و نوجوان یکی از رویکردهای مهم و نوین در پایداری فرهنگی است، وقتی کودکان از همین سن با مشاغل، آیینها و مهارتهای بومی سرزمین خود آشنا شوند، به طور طبیعی تبدیل به پاسداران آینده میراث فرهنگی و هنری خواهند شد.
عرب، افزود: برگزاری چنین کارگاههایی در خانههای تاریخی نهتنها فرصتی برای تجربه زیسته و آموزشی کودکان فراهم میکند، بلکه موجب رونق فضاهای تاریخی و توجه خانوادهها به ارزشهای ملموس و ناملموس میراث میشود.
این کارگاه با شعار «گردشگری و توسعه پایدار» همزمان با هفته گردشگری ۱۴۰۴ و با هدف پیوند میان آموزش، خلاقیت و هویت محلی برگزار شد.