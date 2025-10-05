تصویب دانشنامه جامع کهگیلویه و بویراحمد در پنج جلد
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از تصویب کلیات طرح تحقیقاتی تدوین دانشنامه جامع این استان در پنج جلد با همکاری دانشگاه خبر داد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از استانهای کشور دارای چنین دانشنامهای هستند بیان داشت : این دانشنامه در پنج جلد که جلد اول معرفی مشاهیر و مفاخر استان اختصاص دارد، جلد دوم به جغرافیای تاریخی، جلد سوم به فرهنگ عامه، جلد چهارم به اماکن گردشگری، آرامگاهها و قبور مطهر شهدا و جلد پنجم به پوشش و خوراک میپردازد.
موسوی تصریح کرد: پیشنویس این طرح ارائه شده و مدت زمان اجرای آن ۲۰ ماه در نظر گرفته شده است که این طرح توسط یکی از هیات علمی دانشگاه در دست اقدام است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد : این طرح تحقیقاتی که تحت عنوان دانشنامه استان در حال انجام است، منجر به معرفی جامع در زمینههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و گردشگری خواهد شد و منبعی معتبر برای پژوهشگران و علاقهمندان خواهد بود.
موسوی ادامه داد: تحقق این طرح میتواند بسیاری از ابهامات مربوط به مسائل مختلف استان را برطرف کند.