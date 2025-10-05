به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید خدادوست موسوی افزود: این دانشنامه منبعی معتبر برای معرفی ظرفیت های استان در حوزه‌های مختلف خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از استان‌های کشور دارای چنین دانشنامه‌ای هستند بیان داشت : این دانشنامه در پنج جلد که جلد اول معرفی مشاهیر و مفاخر استان اختصاص دارد، جلد دوم به جغرافیای تاریخی، جلد سوم به فرهنگ عامه، جلد چهارم به اماکن گردشگری، آرامگاه‌ها و قبور مطهر شهدا و جلد پنجم به پوشش و خوراک می‌پردازد.

موسوی تصریح کرد: پیش‌نویس این طرح ارائه شده و مدت زمان اجرای آن ۲۰ ماه در نظر گرفته شده است که این طرح توسط یکی از هیات علمی دانشگاه در دست اقدام است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد : این طرح تحقیقاتی که تحت عنوان دانشنامه استان در حال انجام است، منجر به معرفی جامع در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و گردشگری خواهد شد و منبعی معتبر برای پژوهشگران و علاقه‌مندان خواهد بود.

موسوی ادامه داد: تحقق این طرح می‌تواند بسیاری از ابهامات مربوط به مسائل مختلف استان را برطرف کند.