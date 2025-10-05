به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از سارایوو، تظاهرات امروز توسط گروهی غیررسمی از شهروندان سازماندهی شده بود و تمرکز آن بر حمایت از اعضای ناوگان بشردوستانه برای غزه بود که هنگام تلاش برای شکستن محاصره غزه توسط نیروهای اسرائیلی دستگیر شدند.

برگزارکنندگان تاکید کردند که با برگزاری این راهپیمایی قصد دارند حمایت و همبستگی خود را از اعضای دستگیر شده‌ ناوگان آزادی و همچنین مردم فلسطین ابراز کنند.

طی دو سال گذشته چندین راهپیمایی و تظاهرات مشابه در سارایوو سازماندهی شده است.

علاوه بر این رویدادهای دیگری نیز مانند بازارهای بشردوستانه در حمایت از مردم فلسطین در پایتخت بوسنی و هرزگوین و سایر شهرهای این کشور برگزار شده است.

در تظاهرات امروز، علاوه بر پرچم‌های بوسنی و هرزگوین و فلسطین، بنرهای متعددی در دست شرکت‌کنندگان بود که خواستار دستگیری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و پایان جنگ و نسل‌کشی شده بودند.