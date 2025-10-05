پخش زنده
امروز: -
عملیات نفسگیر نجاتگران جمعیت هلالاحمر دزپارت برای یافتن فرد سقوط کرده در ارتفاعات صعبالعبور «سرتنگ – آبشار رودکلو» پس از ۴۰ ساعت تلاش بیوقفه به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان دزپارت با اعلام پایان عملیات امداد و نجات در ارتفاعات منطقه سرتنگ گفت: در ساعت ۱۴:۳۲ روز جمعه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴، گزارشی از سقوط یک فرد از ارتفاع در محدوده کوهستانی و سختگذر آبشار رودکلو از توابع روستای دربه غریبی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات (EOC) استان اعلام شد.
حمزه رضایی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات دزپارت به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد. با توجه به صعبالعبور بودن منطقه و نبود مسیر دسترسی مناسب، عملیات با مشارکت دو تیم از هیئت کوهنوردی منطقه انجام گرفت.
رئیس جمعیت هلالاحمر دزپارت تصریح کرد: نجاتگران پس از ۴۰ ساعت تلاش شبانهروزی در شرایط سخت کوهستانی موفق شدند به محل حادثه دسترسی پیدا کنند و پیکر فرد جانباخته را به پاییندست منتقل کنند.
رضایی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در مناطق کوهستانی هشدار داد: متأسفانه بیتوجهی به هشدارهای ایمنی و حضور بدون تجهیزات کافی در مسیرهای خطرناک، هر سال جان تعدادی از هموطنان را در این مناطق میگیرد.