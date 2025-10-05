پخش زنده
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران در جلسه شورا، در آستانه هفته تهران و به مناسبت هفته جهانی گردشگری، با اشاره به ظرفیت کم نظیر گردشگری و میراث فرهنگی پایتخت، خواستار توجه بیشتر به این موضوع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا سیما، احمد علوی با انتقاد از وضع گردشگری پایتخت، گفت: به جایی رسیدهایم که در آخر هفتهها تهران مقصد گردشگری نیست و مردم در خروجیهای شهر تهران قرار دارند؛ ما نتوانستیم هویت شهر تهران را به مردم منتقل کنیم چرا که از روشهای سنتی جذب مخاطب استفاده کردیم.
علوی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به هفته جهانی گردشگردی و هفته تهران، گفت: ایران دارای ۸۳۶ موزه است و این تعداد باید به هزار موزه برسد؛ در استان تهران ۱۹۳ موزه قرار دارد که بیشترین تعداد موزه در کشور است و به این استان تعلق دارد. در شهر تهران ۲۳۷ امامزاده، ۱۱۲ موزه، ۳۰ خانه موزه و ۱۰ باغ موزه داریم؛ بیش از ۲ هزار بوستان و ۱۸۶ شهربازی روباز و سرپوشیده در شهر تهران قرار دارد.
وی ادامه داد: تهران را پایتخت سیاسی، اقتصادی و اداری میشناسند؛ اما در این شهر ظرفیت فرهنگی را چقدر میشناسند؟ تهران به عنوان پرجمعیت شهر کشور و در دنیا جزو به نامترین شهرهاست و از آن به عنوان ابرشهر یاد میکنند.