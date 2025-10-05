به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه تخصصی استانی طرح GNAF (پایگاه نشانی ملی مکان‌محور) صبح امروز به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این جلسه روند اجرای طرح GNAF در سطح استان، آخرین وضعیت پیشرفت کار، چالش‌های موجود و راهکار‌های تسریع در تکمیل این طرح ملی مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.

در پایان این جلسه از مدیران برگزیده در اجرای طرح GNAF در استان آذربایجان‌غربی با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به‌عمل آمد.

جی‌نف مخفف عبارت (جامع نشانی‌های فیزیکی ) است. این نام به خوبی گستردگی و جامعیت این پورتال را در پوشش نشانی‌های فیزیکی در سراسر کشور نشان می‌دهد. هدف از ایجاد پورتال جی‌نف چیست؟ هدف اصلی از ایجاد پورتال جی‌نف، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات پستی به شهروندان و کاهش نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر پستی است.