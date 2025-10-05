پخش زنده
امروز: -
ساعاتی پس از دستیگری بیش از ۵۰۰ نفر از حامیان حقوق فلسطینیان در لندن، وزیر کشور انگلیس با اعزام حدود هزار و ۵۰۰ پلیس از تفویض اختیارات بیشتر به پلیس این کشور خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، شبانه محمود وزیر کشور انگلیس گفته، اختیارات جدید مربوط به محدودیتها و شرایط است و بنا بر اعلام وزارت کشور انگلیس اختیارات بیشتر پلیس برای تصمیم گیری درباره اعتراضهای مکرر بزودی ابلاغ میشود.
بنا بر اعلام وزارت کشور انگلیس، افسران ارشد میتوانند " تأثیر تجمعی" اعتراضات قبلی را در نظر بگیرند و این میتواند به این معنی باشد که اگر مکانی شاهد تظاهرات مکرر بوده است به برگزارکنندگان دستور دهند تا در جای دیگری مراسم و راهپیمایی خود را برگزار کنند.
به نوشته رسانههای انگلیس این تصمیم پس از آن گرفته شد که برگزارکنندگان تظاهرات هفتگی حمایت از حقوق فلسطینیان حاضر نشدند به درخواست وزیر کشور مبنی بر برگزار نکردن این تجمع به علت حمله به یک کنیسه در شهر منچستر پاسخ مثبت دهند.
روز پنجشنبه فردی که جهاد شامی معرفی شد به گفته پلیس ابتدا با خودرو و سپس با چاقو به افراد در محوطه بیرونی یک کنیسه در شهر منچستر حمله کرد، مهاجم دقایقی پس از حمله به دست پلیس انگلیس کشته شد، اما پلیس دست کم ۲ نفر دیگر را که از یهودیان مراجعه کننده به کنیسه بودند هدف قرار داد که یک نفر از آنان کشته شد و دیگری در وضعیت اعلام نشده در بیمارستان بستری است.
دولت از برگزارکنندگان این تجمع هفتگی خواسته بود آن را لغو کنند تا دولت بتوانند نیروهای پلیس را که هر هفته برای دستگیری حامیان فلسطین و حامیان گروه اقدام برای فلسطین صرف میکند برای امنیت کنیسهها و اماکن یهودیان به کار گیرد.
برگزارکنندگان تجمع حامیان فلسطین در پاسخ گفتند، تجمع آنان کاملا مسالمت آمیز است و نیاز به نیروی پلیس نیست، اما دولت نتوانسته از دستگیری حامیان فلسطین صرف نظر کند.
از زمانی که دولت گروه «اقدام برای فلسطین» را در فهرست گروههای ممنوعه یا تروریستی قرار داده است قشرهای مختلف مردم تقریبا هر هفته با در دست داشتن تابلو نوشتههای حاوی دو جمله «من با نسل کشی مخالفم و از اقدام برای فلسطین حمایت میکنم» اعتراض خود را به تصمیم دولت درباره تروریستی اعلام کردند.
گروه اقدام برای فلسطین میگوید: حدود ۲ سال تظاهرات نشان داد، مقامات این کشور به خواست اکثریت مردم در قطع ارسال جنگ افزار برای کشتار فلسطینیان توجه ندارند بنابراین خود مردم باید با اقدام عملی از جمله ایجاد اختلال در مسیرهای ارسال جنگ افزار به اسراییل، جلوی نسل کشی را بگیرند.
در پی در پیش گرفتن این رویکرد، دولت «گروه اقدام برای فلسطین» را ممنوعه و تروریستی اعلام کرد و هر گونه حمایت از آن را جرم دانست.
اکنون حامیان فلسطین به ویژه سالخوردگان هر هفته با در دست داشتن دو جمله یاد شده، در میادین اصلی لندن و دیگر شهرهای انگلیس تجمع میکنند و خارج کردن نام این گروه از فهرست گروههای تروریستی را خواستارند، اما دولت نه تنها به درخواست آنان توجه نکرده بلکه دستگیری همه حامیان این گروه را در دستور کار قرار داده است و این هفته نیز بیش از ۵۰۰ نفر از آنان به دست پلیس دستگیر شدند.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده در هفتههای اخیر بیش از ۲ هزار نفر از حامیان حقوق فلسطینیان و گروه اقدام برای فلسطین به دست پلیس بازداشت شدند و برای مجازات روانه دادگاهها میشوند.
مقامات دولت انگلیس ادعا کردهاند برگزاری این تجمع تحریک احساسات ضد یهودی و بی توجهی به درخواست دولت برای لغو آن شرم آور است.
پلیس میگوید در پی حمله به یک کنیسه در روز پنج شنبه در شهر منچستر که دو کشته و چهار زخمی به جای گذاشت تدابیر امنیتی و پلیسی در اطراف ۵۳۸ کنیسه و اماکن یهودیان تشدید شده است.
به نوشته رسانههای انگلیس، در حال حاضر برای اینکه پلیس بتواند یک راهپیمایی را به طور کامل ممنوع کند، باید خطر بینظمی عمومی جدی وجود داشته باشد، اما در قوانین جدید در مواردی که اعتراضات مکرری وجود داشته باشد، پلیس میتواند شرایطی مانند الزام به برگزاری آن در جای دیگر یا مدت زمان رویدادها را اعمال کند.
وزیر کشور انگلیس میگوید، اگر چه اعتراض حق اساسی است، اما «این آزادی باید با آزادی همسایگانشان برای زندگی بدون ترس متعادل شود».
شبانه محمود میافزاید: اعتراضات بزرگ و مکرر میتواند بخشهایی از کشور، به ویژه جوامع مذهبی را دچار «احساس ناامنی و ترس از ترک خانههایشان» کند و این نگرانی به ویژه در جامعه یهودیان مشهود بوده است.
پس از تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه از هشتم اکتبرحدود دو سال پیش، قشرهای مختلف مردم تقریبا هر هفته در پایتخت و دیگر شهرهای انگلیس در اعتراض به نسل کشی فلسطینیان به دست رژیم اسراییل و با حمایت دولت انگلیس و دیگر دولتهای غربی تظاهرات برگزار کردند و قطع حمایت سیاسی، تسلیحاتی و مالی از این رژیم را خواستار شدند، اما میگویند دولت اصول دموکراسی را زیر پا گذاشته و به خواست اکثریت مردم در این باره عمل نمیکند.
به نوشته رسانههای انگلیس به نقل از مقاما ت وزارت کشور افزایش اختیارات پلیس شامل ممنوع شدن کامل اعتراضات نیز خواهد بود و ناظران مستقل رویکرد دولت را تشدید سرکوب حق اعتراض و آزادی بیان در این کشور میدانند و مغایر با جامعه دموکراتیک توصیف میکنند.
علاوه بر رژیم اسراییل رژیم انگلیس نیز نسل کشی فلسطینیان را انکار میکند و کشتار بیش از ۶۶ هزار فلسطینی از جمله با گرسنگی و تشنگی دادن کودکان را نسل کشی نمیداند و این در حالی است که ماه گذشته، انجمن پیشرو دانشمندان نسلکشی در جهان اعلام کرد، رفتار اسرائیل با تعریف قانونی مندرج در کنوانسیون سازمان ملل درباره نسلکشی مطابقت دارد.
نهادهای مدنی در اعتراض به دولت انگلیس میگویند: دستگیری افراد به دلیل "نشستن مسالمتآمیز و نگه داشتن تابلوهایی که دو جمله روی آن نوشته شده " کار پلیس نیست.
برگزار کنندگان تجمعات اعتراضی هفتگی فلسطینیان در واکنش به درخواست دولت برای لغو برگزاری این تجمع در هفته جاری در بیانیهای اعلام کرد امیدوارند پلیس «اولویت را به حفاظت از مردم در برابر تروریسم واقعی بدهد» و منابع را صرف اجرای ممنوعیت پوچ علیه گروه «اقدام برای فلسطین» نکند.