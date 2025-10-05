

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: افتتاح دبیرخانه دائمی جایزه ادبی نیما یوشیج گامی مهم برای تداوم و انسجام برگزاری جایزه ادبی نیما یوشیج در استان مازندران است.

محمدی افزود: نیما یوشیج از مفاخر بزرگ شعر معاصر ایران است و برگزاری این رویداد فرهنگی با هدف پاسداشت اندیشه‌ها و آثار این شاعر برجسته انجام می‌شود.

او ادامه داد: با تشکیل دبیرخانه دائمی، همایش ملی جایزه ادبی نیما هر سال به‌صورت منظم در شهرستان نور برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت همچنین از برگزاری همایش ملی جایزه ادبی نیما در ۲۰ آبان در شهرستان نور و همایش استانی نیما یوشیج در ۲۱ آبان در روستای یوش خبر داد و افزود: در این همایش، برترین شاعران و پژوهشگران حوزه شعر نو فارسی معرفی و تجلیل می‌شوند.