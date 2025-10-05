به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محور‌های این جشنواره شامل شعار سال، دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، مکتب شهید سلیمانی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، خانواده، جامعه، فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی اسلامی، اربعین امام حسین (ع)، سازندگی و محرومیت زدایی، راویان پیشرفت، اشتغال، امید و نشاط آفرینی، جهاد خدمت، جهاد تبیین، جهاد امیدآفرینی و پیوند رسانه و صنعت (آب، برق، نفت، فولاد) هستند.

بخش‌های ویژه این جشنواره نیز، مطالبه‌گری هزینه کرد حق آلایندگی، مطالبه‌گری مسائل زیست محیطی، مطالبه‌گری مسائل رسانه‌های خوزستان و مطالبه‌گری حکمرانی و مدیریت در استان هستند.

مطابق فراخوان اعلام شده گزارش خبری، مصاحبه، یاداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن گرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدیوئی، مستند و پادکست قالب‌های دهمین جشنواره ابوذر را تشکیل می‌دهند.

علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را تا پایان مهر در پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۳۸۲۹۵۸۶۵۳ ارسال کنند.

بازه زمانی انتشار آثار باید از تاریخ ۱ دی ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ باشد. هر شرکت کننده می‌تواند در دو محور و در هر محور دو اثر ارسال کند.