مدیر زراعت جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دانه‌های روغنی کلزا و کاملینا به علت نیاز کم به آب از پیشنهادهای کارشناسان برای کشت در مزارع استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جواد شمشیری تاکید کرد: براساس برنامه پیش‌بینی شده سند الگوی کشت کهگیلویه و بویراحمد این محصولات پاییز امسال در یکهزار و ۵۰ هکتار از مزارع استان کاشته می‌شود.

وی با یادآوری اینکه دانه‌های روغنی کلزا تابستان امسال به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شد تاکید کرد: بهره‌برداران این محصول دغدغه‌ای برای فروش تولیدات خود ندارند.

شمشیری عنوان کرد:تامین کود به قیمت یارانه‌ای و بذر مورد نیاز بهره‌برداران از دیگر حمایت‌های دولت برای کشت دانه‌های روغنی کلزا و کاملینا در کهگیلویه و بویراحمد به شمار می‌رود.