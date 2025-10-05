به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای برقراری امنیت اقتصادی و مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی کشور، از یک واحد صنفی مبلغ ۶۹ میلیارد و ۷۰۲ میلیون ریال فرار مالیاتی کشف کردند.

او با اشاره به اینکه هرگونه تلاش غیر قانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی خوانده می‌شود، تصریح کرد: در این زمینه یک نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان همدان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده و آگاهی از هرگونه جرایم اقتصادی، فرار مالیاتی، احتکار و قاچاق کالا و ارز، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و تلفن ۰۹۶۳۰۰ اطلاع دهند.