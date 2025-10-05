به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بازرس کل کردستان از رویکرد هوشمندانه این سازمان سخن گفت که در صدد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است. مطالبه‌گری سازمان بازرسی به میز خدمت یک ماه قبل منحصر نشد و آقای هواسی، بازدیدی از واحدهای تولیدی داشت که در مسیر تولید با موانعی مواجه بودند.

نظارت بر اجرای قانون و حسن اجرای آن، دو وظیفه کاربردی سازمان بازرسی است که می‌رود تا مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید را در استان هموار کند.