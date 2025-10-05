استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
لزوم بروزرسانی سند پیشگیری از خشونت در آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم بروزرسانی سند پیشگیری از خشونت با توجه به شرایط و مولفههای جدید تاکید کرد و از دستگاههای فرهنگی خواست تا با عمل به وظایف خود و ارائه بازخوردهای مشخص در این مسیر پاسخگو باشند.
استاندار آذربایجان شرقی عمل کردن دستگاههای فرهنگی به وظایف محوله را ضروری خواند و اعلام کرد:باید در جلسات مختلف بازخوردها مرور شود و دستگاهها در این زمینه پاسخگو باشند. هر دستگاه و هر مدیر عضو شورای اجتماعی باید برنامهای ویژه و منحصربهفرد را در طول دوره خدمت خود برنامهریزی و اجرا کند.
وی با بیان اینکه در استان باید به وضعیت بهداشت روان و سلامت روح و روان توجه ویژهای شود نقش دستگاههای فرهنگی از قبیل صدا و سیما، آموزش و پرورش، دانشگاهها و کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان را به عنوان کانالهای موثر جامعهپذیری پررنگ دانست.
سرمست از مجتمع شوق زندگی با رویکرد مقابله با جرم و جنایت و تامین بهداشت روانی حمایت کرد و گفت: صحنههای خشن و گفتگوهای آزاردهندهای که کودک در خانواده میبیند قطعاً در جامعه آسیبزا خواهد بود.
وی به تربیت نرم در جامعه و پاسخگو بودن نهادهای فرهنگی در این زمینه تاکید کرد و خاطرنشان کرد: آموزش و افزایش مهارت ارتباط در جامعه از ضروریات است و لازم است تهدیدها به فرصت تبدیل شود.
سرمست پیشگیری سلبی از خشونت را تا حدی پاسخگو دانست اما الگوی ایجابی را بسیار تاثیرگذار توصیف کرد.
وی افزایش نشاط اجتماعی و ورزش را از الگوهای درمانی پرکاربرد برشمرد و به برنامههای فرهنگی مانند جشن پیروزی تیم تراکتور اشاره کرد که با رعایت خطوط قرمز، به خوبی در افزایش نشاط اجتماعی عمل کرد.
سرمست مردم را به عنوان رکن مهم سرمایه اجتماعی دانست که با کمترین سرمایهگذاری برای مردم میتوان نشاط اجتماعی ایجاد کرد و نقش این امر در پیشگیری از وقوع جرم بسیار زیاد است.
استاندار آذربایجان شرقی نقش مساجد، تریبونهای مذهبی و نهادهای فرهنگی را در پیشگیری از خشونت مهم ارزیابی کرد و گفت:باید ایمان، اعتقاد و باورهای دینی را در نسل جدید تقویت کنیم چرا که تقویت بعد معنویت موجب کاهش خشونت میشود.
وی با تاکید بر پررنگ شدن عناصر ارزشی مانند ایثار و فداکاری در جامعه اظهار داشت: با تبلیغات غیرمستقیم و عملی میتوان این ارزشها را گسترش داد.
سرمست از فراهم شدن مقدمات تاسیس سرای محبت توسط سازمانهای مردمنهاد و خیرین در استان خبر داد و گفت: این سرا در راستای حل خلا و بحران عواطف بین نسل کودک ، نوجوان و سالمند ایجاد خواهد شد تا علاوه بر تامین نیازهای جسمی نیاز عاطفی آنان نیز برآورده شود.
وی بر لزوم توجه ویژه کمیسیون جمعآوری مهمات و اسلحه و مبارزه با اراذل و اوباش و جرایم خشن در جهت پیشگیری از خشونت تاکید کرد و رویکرد جدید در این حوزه را پرداختن به بزهکاری، بزه، بزهشناسی و حتی شناسایی سهم آسیبدیده در وقوع جرایم دانست.