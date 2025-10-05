معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین، بر لزوم شناسایی استعداد‌های ورزشکاران جانباز در حوزه‌های ورزش و هنر تأکیدکرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، شهرام احمدپور در جلسه شورای ورزش استان از کوتاهی برخی مدیران در رسیدگی به ورزش جانبازان گلایه کرد و گفت: بخش عمده‌ای از موفقیت‌های ورزش کشور توسط جانبازان به دست آمده است.

وی بر لزوم شناخت استعداد‌های برتر رشته‌های ورزشی و همچنین برپایی نمایشگاه‌های گسترده توسط ادارات برای کشف این استعداد‌ها تأکید کرد.

معاون استاندار همچنین به ظرفیت‌های هنری ورزشکاران جانباز اشاره کرد و بیان داشت: این ورزشکاران نه تنها در رشته‌های ورزشی توانایی دارند، بلکه در برخی رشته‌های هنری نیز افرادی بسیار بااستعداد هستند که اهل ذوق و هنرند و لازم است از این ظرفیت‌ها به نحو احسن استفاده کنیم.

وی با اشاره به نقش مشاور امور بانوان دستگاه اجرایی استان افزود: سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد ویژه بانوان نیز به شناسایی و حمایت از این افراد کمک خواهند کرد که باید این موضوع را در برنامه‌های محلی خود مدنظر قرار دهید.

احمدپور بر اهمیت مشارکت دانشگاه‌ها در شناسایی ورزشکاران جانباز تأکید کرد و گفت: معاونین فرهنگی و امور ورزشی دانشگاه‌ها باید در این زمینه فعال باشند تا ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در استان وجود دارد، شناسایی و فعّال شود.

او خاطرنشان کرد: به امید خدا، در هفته تربیت بدنی، برنامه‌های ویژه‌ای برای پارالمپیکی‌ها برگزار خواهیم کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار در ادامه بر تقویت نشاط اجتماعی تأکید کرد و اظهارداشت: رویکرد دولت چهاردهم گسترش نشاط اجتماعی در جامعه است و اگر کسی بخواهد مانعی در اجرای این طرح ایجاد کند برخورد خواهد شد.