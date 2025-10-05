به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام اداره گاز شهرستان دزفول، جهت اتصال به گاز مناطق جدید به شبکه، گاز برخی مناطق قطع خواهد شد.

قطع گاز روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵در محدوده کوی امام رضا، کوی انقلاب، کوی ذوالفقاری ،حد فاصل خیابان بلال و دانش از خیابان مولوی تا بلوار شاه خراسان از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ اعمال می شود .

از مشترکین درخواست شد تا پایان کار و راه اندازی گاز، از دستکاری کنتور و رگولاتور‌های منازل و اماکن، جدا خودداری کنند.

شماره امداد گاز ۱۹۴به صورت شبانه روزی، آمادگی رسیدگی به درخواست‌های مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی در مواقع ضروری یا حوادث می‌باشد.