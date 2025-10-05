به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در بندر نوشهر برگزار شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با اشاره به اهمیت این روز و نقش بنادر شمال کشور در توسعه تجارت دریایی گفت: چشم‌انداز فعالیت‌های دریایی و کشتیرانی در دریای خزر بسیار روشن و امیدوارکننده است. عضویت جمهوری اسلامی ایران در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای می‌تواند جایگاه بنادر شمالی کشور را بیش از پیش ارتقا دهد.

سعید کیاکجوری افزود: در کنار این چشم‌انداز مثبت، نگرانی‌هایی نیز درباره کاهش تراز آب دریای خزر وجود دارد که می‌تواند بر فعالیت بنادر تأثیر بگذارد. امیدواریم با اجرای برنامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی، این مسئله به‌خوبی مدیریت شود و شاهد بازگشت شرایط به وضعیت مطلوب گذشته باشیم.

وی با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی دریانوردی با عنوان «اقیانوس ما، تعهد ما، فرصت ماست» تصریح کرد: در برابر دریا و فرصت‌های آن، تعهداتی بر دوش ماست و تمام تلاش خود را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در جهت توسعه فعالیت‌های دریایی و عمل به این تعهدات به‌کار می‌گیریم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با تأکید بر جایگاه بنادر در تجارت بین‌المللی خاطرنشان کرد: از ۱۲ میلیارد تن کالای مبادله‌شده در جهان، حدود ۹.۶ میلیارد تن از طریق حمل‌ونقل دریایی جابه‌جا می‌شود که این آمار نشان‌دهنده اهمیت دریا و نقش دریانوردان در اقتصاد جهانی است.

کیاکجوری ابراز امیدواری کرد با ادامه روند توسعه در بنادر شمالی کشور، شاهد رونق هرچه بیشتر فعالیت‌های دریایی در دریای خزر باشیم.