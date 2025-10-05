

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سرهنگ نصرالله بیگلری درحاشیه اجرای این طرح گفت: طرح همیار پلیس همزمان با شروع سال تحصیلی جدید وگرامیداشت هفته نیروی انتظامی به صورت نمادین استانی در دبستان روستای " وسطی کلا " آمل اجرایی شد.

وی با بیان اینکه به همه دانش آموزان کارت‌های ویژه همیار پلیس داده می‌شود، افزود: همیاران پلیس هم دارای شرح وظایفی هستند، که اگر پدر یا مادر دانش آموزی هم راننده هست و در حین رانندگی به نوعی بخواهند تخلف رانندگی انجام دهند این دانش آموزان محترمانه به والدین خود تذکرات لازم را خواهند داد.





رئیس پلیس راهور مازندران تصریح کرد: پلیس راهور در همه شهرستان‌های استان در ساعت شروع وتعطیلی مدرسه‌ها برای تسهیل در عبور و مرور و مراقبت از دانش آموزانی که عرض جاده را طی می‌کنند حضور فعال دارند.





سرهنگ بیگلری اضافه کرد: همه کارشناسان با تجربه پلیس راهور درشهرستان‌ها برای آموزش و حتی ارتقای آموزشی دانش آموزان بزودی با حضور در مدارس از مقطع آمادگی تا دبیرستان در بحث فرهنگ ترافیک و نحوه تردد به آنها آموزش لازم داده خواهد شد.

رییس پلیس راهورمازندران به اهمیت آموزش فرهنگ راهنمایی ورانندگی درسطح مدارس اشاره کرد وادامه داد، لزوم آموزش دهی به دانش آموزان از اول دبستان تا پایان متوسطه باید جدی گرفته شود واثرگذاری بیشتری نیز دارد.





سرهنگ بیگلری اضافه کرد: این یک نیاز جدی وضروری است که آیین نامه‌های راهنمایی ورانندگی درمدارس از ابتدایی تا پایان متوسطه همانند یادگیری درس‌های علوم، ریاضی وفارسی آموزش داده شود ویک ضرورت مهمی است که باید درمدارس نهادینه شود.