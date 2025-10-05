به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران؛ سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از فرمول جدید قیمت پایه عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا اظهار داشت: بورس کالا محلی برای کشف قیمت منصفانه است، اما متاسفانه با ابلاغیه اخیر، بورس کالا وارد قیمت‌سازی می‌شود! فرمول جدید موجب می‌شود قیمت پایه مواد اولیه زنجیره فولاد در بورس کالا بیشتر از بازار تعیین شده و فولادسازان وارد فاز زیان دهی شوند.

وی ادامه داد: به واسطه محدودیت‌ها و افزایش نرخ پیاپی و شدید انرژی، ترمز‌های صادراتی و انواع و اقسام فشار‌های مالیاتی و گمرکی دیگر توانی برای فولادسازان باقی نمانده که بتوانند افزایش نرخ مواد اولیه را نیز تحمل کنند!

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به توافق‌نامه تشکل‌های زنجیره فولاد پیرامون ضرایب قیمتی محصولات این زنجیره، خاطرنشان کرد: علی‌رغم وعده وزارت صمت و بورس کالا مبنی بر اجرای این توافق، مشخص نیست بورس کالا به چه دلیلی توافق تشکل‌های زنجیره فولاد را اجرایی نمی‌کند؟!

خلیفه سلطانی گفت: وقتی خریداران و فروشندگان در زنجیره فولاد موفق شده‌اند منافع رسته‌ای خود را کنار گذاشته و منافع کل زنجیره را لحاظ کنند و به یک توافق تاریخی دست یابند، عاقلانه‌ترین کار، ارج نهادن به این پیشرفت تخصصی و اجرایی کردن آن است.

وی گفت: از بورس کالا انتظار داریم با لحاظ نمودن ضرایب مورد توافق تشکل‌های زنجیره فولاد، ابلاغیه اخیر خود را اصلاح کند.

براساس این گزارش؛ به منظور شفاف‌سازی و تعدیل قیمت‌ها، شرکت بورس کالای ایران از ابلاغ فرمول جدید محاسبه قیمت پایه برای محصولات زنجیره فولاد خبر داد. این تغییرات که شامل کنسانتره سنگ‌آهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش بلوم و میلگرد می‌شود، از ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴ عملیاتی شده و بر نحوه تعیین قیمت پایه با لحاظ کردن بازه نوسان و نسبت عرضه به تقاضا تاثیرگذار خواهد بود.

بنا بر ابلاغ این سازمان از یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴ قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد شامل کنسانتره سنگ‌‎آهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش بلوم و میلگرد به این شرح اعمال می‌شود: قیمت پایه محصول هر عرضه‌کننده در بازه مثبت ۳ درصد تا منفی ۵ درصد قیمت پایه قبلی محصول و براساس نسبت معامله به عرضه همان عرضه‌کننده محاسبه می‌شود.