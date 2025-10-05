کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی کارون گفت: در کارون این جلسات به بیش از ۸۰ جلسه رسیده است و تلاش ما این است که این جلسات را در شهرستان گسترش دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جاسم شمیری با اشاره به اهمیت تقویت و گسترش جلسات خانگی قرآن گفت: جلسات خانگی یک حرکت مردمی قرآنی است. در شهرستان کارون این جلسات به بیش از ۸۰ جلسه رسیده است و تلاش ما این است که این جلسات را در سطح شهر و روستا گسترش دهیم.

وی با برشماری کارکرد‌های جلسات خانگی قرآن از فراگیری تلاوت قرآن تا تربیت کودکان و صله رحم بیان کرد: معتقدیم وقتی کار به دست مردم باشد، گسترش و برکت بیشتری پیدا خواهد کرد. جلسات خانگی قرآن می‌تواند در قالب‌های مختلف خانوادگی، کودکان و برای اقشار مختلف مردم شکل بگیرد.

شمیری با بیان اینکه سومین جلسه منطقه‌ای مؤسسات و خانه‌های قرآن شهرستان کارون در هفته گذشته با هدف گسترش جلسات خانگی قرآن برگزار شد، گفت: این جلسه به میزبانی خانه قرآن و عترت باب‌الحوائج (ع) شکاره ۳ (ناصرآباد) و با حضور مدیران مؤسسات و خانه‌های قرآن شهرستان برگزار شد. در این جلسه به مدیران مراکز قرآنی تأکید شد نسبت به گسترش و ثبت جلسات جدید خانگی قرآن کریم از طریق سامانه جلسات خانگی اقدام کنند.

وی افزود: همچنین هماهنگی‌های لازم برای حضور مربیان این مراکز در دوره‌های تربیت مربی تدبر، سبک زندگی قرآنی، انس با قرآن کریم کودکان، تربیت معلم روخوانی و روانخوانی، تجوید، صوت و لحن، حفظ قرآن صورت گرفت.

شمیری با بیان اینکه این جلسات به‌طور مستمر و ماهانه تشکیل می‌شود، گفت: چهارمین جلسه منطقه‌ای مدیران مراکز قرآنی شهرستان دوشنبه، پنجم آذرماه سال جاری در خانه قرآنی امیرالمؤمنین (ع) شکاره ۱ برگزار خواهد شد.