به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: ۲ سارقی که با دستبرد به یک منزل در شهرستان کاشان بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال طلا را به سرقت برده بودند در عملیات کارآگاهان پلیس اگاهی این شهرستان دستگیر شدند.

سرهنگ حسین بساطی افزود: در پی وقوع این سرقت، کارآگاهان پلیس آگاهی در اقدامات فنی و بررسی‌های میدانی کمتر از ۴۸ ساعت موفق به شناسایی هویت ۲ سارق در ارتباط با این سرقت شده و با هماهنگی مرجع قضایی در عملیاتی ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف طلا‌های سرقتی از مخفیگاه متهمان تاکید کرد: سارقان دستگیر شده در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی اعتراف که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.